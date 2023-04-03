Mokhtar Fretese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokhtar Fretese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mokhtar Fretese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mokhtar Fretese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.