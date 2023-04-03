Mokhtar Fretese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mokhtar Fretese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mokhtar Fretese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mokhtar Fretese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mokhtar Fretese {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mokhtar Fretese Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mokhtar Fretese'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mokhtar Fretese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mokhtar Fretese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mokhtar Fretese şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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