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Mola Taşı ne demek, TDK'ya göre Mola Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mola Taşı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mola Taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mola Taşı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mola Taşı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mola Taşı ne demek, TDK'ya göre Mola Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mola taşı ne demek? Mola taşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mola taşı kelimesi. Peki mola taşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mola taşı nedir, mola taşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOLA TAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mola taşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mola taşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hamalların sırtlarındaki yükü dayayarak dinlenmeleri için sokak kenarlarına konulmuş yüksekçe taş

MOLA TAŞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yumurtacının dinlenmek için mola taşına koyduğu küfesini devirmek için arkadaşlarına yardım ediyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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