Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı

Moldova polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kişinev’de hükümet karşıtı gösteriler sırasında kargaşa çıkarmak üzere para ödenen Rusya destekli 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı

Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı polis tarafından engellendi. Moldova polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kişinev’de hükümet karşıtı gösteriler sırasında kargaşa çıkarmak üzere para ödenen Rusya destekli 7 kişinin gözaltına alındığı bildirilerek, söz konusu kişilerin Moldova'yı istikrarsızlaştırmak için "kitlesel kargaşa" örgütlemeleri için 10 bin dolar teklif edildiği ifade edildi. Açıklamada, Rus vatandaşlarından oluşan bölücü bir grubun içine sızan gizli ajan sayesinde polisin Rusya destekli planı bozduğu aktarıldı.

54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bugünkü protestolar sırasında ayrıca, "şüpheli davranış" sergileyen veya en az bir bıçak da dahil olmak üzere yasaklanmış maddeler taşıdığı tespit edilen 54 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

İSTİFASI TALEP EDİLDİ

Hükümet karşıtı protesto, ülkenin 101 sandalyeli meclisinde 6 sandalyeye sahip olan ve Rus yanlısı Shor Partisi tarafından desteklenen, kendisine Halk Hareketi adını veren bir grup tarafından düzenlendi. Göstericiler, hükümetin artan enerji fiyatları sonrası faturaları karşılamasını ve "ülkenin savaşa sokulmaması" çağrısında bulunarak, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun istifasını talep etti.

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