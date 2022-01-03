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Molibden ne demek, TDK'ya göre Molibden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Molibden kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Molibden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Molibden nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Molibden kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Molibden ne demek, TDK'ya göre Molibden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Molibden ne demek? Molibden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi molibden kelimesi. Peki molibden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre molibden nedir, molibden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOLİBDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Molibden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Molibden kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre molibden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 42, atom ağırlığı 95,94 olan, 617 °C'ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element (simgesi Mo)

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