Molotofkokteyli ne demek, TDK'ya göre Molotofkokteyli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Molotofkokteyli ne demek? Molotofkokteyli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi molotofkokteyli kelimesi. Peki molotofkokteyli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre molotofkokteyli nedir, molotofkokteyli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Molotofkokteyli kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Molotofkokteyli kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MOLOTOFKOKTEYLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Molotofkokteyli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre molotofkokteyli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şişeye birtakım yanıcı maddeler doldurularak yapılan, fitilli bir tür yangın bombası

