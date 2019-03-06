Momo oyunu nedir? Momo gerçek mi? Momo nedir? Momo tehlikeli midir?

Mavi Balina oyunu tehlikesinden sonra şimdi gündeme 'Momo' geldi. Uzmanlar ebeveynleri Youtube'da çizgi film videolarında çıkan 'Momo' karakteri hakkında uyardı. Video esnasında aniden ortaya çıkan korkunç karakter 'Momo' izleyen çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor. İşte büyük tehlike saçan Momo oyununa dair tüm merak edilenler haberimizde...

MOMO NEDİR? MOMO OYUNU TEHLİKELİ Mİ? ÇİZGİ FİLM VİDEOLARINDA ANİDEN BELİREN MOMO NEDİR?

Başta Youtube kullanıcıları olmak üzere neredeyse tüm dünya Momo oyunu nedir? Momu nasıl bir oyun? gibi soruların yanıtını arıyor. Soluk bir cilt, haset dolu bir gülüş ve patlak gözleri ile bir korku filmi karakterini andıran Momo ile ilgili tüm merak edilenler Momo nedir? Nasıl ortaya çıktı sorularına yanıtlar haberimizde…

MOMO NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI? WHATSAPP'TA BİRDEN YAYILDI

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit’te en çok okunanlar arasında, “Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?” başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

“İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika’da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya’da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir “kuş kadın heykeline” aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan “Momo” etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram’da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram’da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

MOMO OYUNU HAKKINDA UZMANLAR UYARIYOR

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal’e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

MOMO NEDEN TEHLİKELİ?

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Momo oyunu hali hazırda 2017’den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya’da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft’ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı.

Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

MAVİ BALİNA İLE MOMO KARŞILAŞTIRILIYOR!

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Yeni Mavi Balina mı?

Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı.

Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda.Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

MOMO OYUNU HAKKINDA UZMANLARDAN GELEN UYARI

Bahçeşehir Üniversitesi Asistan Prof. Dr. Yavuz Samur'un sosyal medya hesabından Momo hakkında ebeveynleri uyardı. İşte Asist. Prof. Dr. Yavuz Samur'un yaptığı açıklama...

Sevgili veliler lütfen bu paylasimi cocuklara gostermeyin!

.

Dün akşam paylaştığım velileri ve öğretmenleri bilinçlendirme videosundan sonra son zamanlarda popüler olan bir #challenge #meydanokuma #kışkırtma #korkutma karakteri olan tamamen uydurulmuş ve çocukları korkutmak için tasarlanmış #momo ile ilgili daha fazla bilgi verme ihtiyacı hissettim

Videoda izlediğiniz ve benim de hep seminerlerimde bahsettiğim “sözde” #çizgifilm dediğim tarzdaki animasyonların içine malesef iyi niyetli olmayan insanlar #momo karakterini yerleştirip servis ediyorlar



Bu karakter çıkıp

çocukları öldüreceğini,

gece yatağına geleceğini,

Kendisini öldüreceğini,

Yalan söylemediğini gözlerine bakması gerektiğini,

Eğer bacağını keserse onunla hiç karşılaşmayacağını,

Eğer kolunu keserse anne babasının da onu hiç görmeyeceğini söylüyor. .

İkinci videoda ise yine bir çocuk kanalında momo karakteri çıkıyor ve aşama aşama çocuğa nasıl intihar edeceğini anlatıyor

.

Hatırlarsanız ilk videom #youtube üzerineydi ve demiştim ki: YouTube bence bizim için en büyük tehlikeyi taşıyor

.

Siz çocuğunuz animasyon videosu izliyor zannediyorsunuz ama içinden bu tarz videolar çıkabiliyor

.

Her zaman söylediğim gibi çocuklarınızın ne izlediğini kontrol edin. .

Bu arada ilk videodaki cizgi film #peppapig bilginize lutfen izletmeyin cocuklariniza, oynatma listelerinde ve gecmiste var mi diye lutfen kontrol edin.

.

Ve kesinlikle kulaklıkla video izlemelerine izin vermeyin! Ne izliyorlarsa siz de duyun! TV gibi davranın hatta youtube izlenecekse sadece tv’de izlemelerine izin verin. Böylelikle içeriği de kontrol etmiş olursunuz. .