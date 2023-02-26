Momoh Oduduwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Momoh Oduduwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Momoh Oduduwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Momoh Oduduwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Momoh Oduduwa 12 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Momoh Anuoluwapo Oduduwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Momoh Oduduwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına - tarihinde katılmıştır. Momoh Oduduwa'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Momoh Oduduwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Momoh Oduduwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Momoh Oduduwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Momoh Oduduwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Momoh Oduduwa şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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