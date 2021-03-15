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Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako'nun Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Monako'nun resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Monako hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako veya resmî adı Monako Prensliği, 1297 yılında kurulmuş, Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan bağımsız bir şehir devleti ve prensliktir

Monako'nun Başkenti?

“Monaco-Ville” şehri Monako'nun başkentidir.

Monako'nun Para Birimi Nedir?

Euro Monako'nun para birimidir.

Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Monako'nun telefon alan kodu : + 377

Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Monako

Monako'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Monaco

Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako'nun Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Monaco

Monako'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

Monako'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Monako'nun Bayrağı Nasıldır?

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