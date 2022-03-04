Monarşizm ne demek, TDK'ya göre Monarşizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monarşizm ne demek? Monarşizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monarşizm kelimesi. Peki monarşizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monarşizm nedir, monarşizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MONARŞİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monarşizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Monarşizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monarşizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Monarşi yanlılarının siyasi öğretisi, tek erkçilik

