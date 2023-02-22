Monday Akile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monday Akile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monday Akile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Monday Akile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Monday Akile {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Monday Akile Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Monday Akile, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Monday Akile'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Monday Akile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Monday Akile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2021 yılında Lobi Stars
Monday Akile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Monday Akile şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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