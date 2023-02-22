Monday Akile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monday Akile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Monday Akile kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Monday Akile ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.