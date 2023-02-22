Monday Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monday Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monday Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Monday Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Monday Yakubu 20 Ekim 2001 tarihinde Minna, Niger State şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Monday Yakubu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TopPro Sport yapmaktadır. Monday Yakubu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Monday Yakubu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi 26 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.
Monday Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Monday Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Eylül 2022 yılında Abia Warriors
Monday Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Monday Yakubu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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