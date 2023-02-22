Monday Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monday Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Monday Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Monday Yakubu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.