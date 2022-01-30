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Monizm ne demek, TDK'ya göre Monizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Monizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Monizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Monizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Monizm ne demek, TDK'ya göre Monizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monizm ne demek? Monizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monizm kelimesi. Peki monizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monizm nedir, monizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MONİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Monizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekçilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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