Pekin'de bie veteriner, Monkey B (BV) virüsüne yakalandı. 53 yaşındaki veterinerin ölümü sonrası Monkey B virüsü nedir? | Monkey B virüs belirtileri nelerdir? | Nasıl bulaşır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?

Herpesviridae ailesi memelilerde, kanatlılarda ve sürüngenlerde bulunabilen 100’den fazla virüs türü içermektedir. Bu virüsler konağa özgül olarak yaşam boyu kalabilir veya reaktive olabilirler. Monkey B virüs maymunlardan bulaşan bir virüstür.

MONKEY B VİRÜSDÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki bir veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik belirtiler gösterdi. Edinilen bilgiye göre; veteriner cerrah, Mart ayının başında ölen iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veterinerin 27 Mayıs’ta hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Monkey B virüsünün belirtileri şunlardır:

- Bulantı,

- Kusma,

- Yüksek ateş

- Nörolojik belirtiler

Çin'deki olaya dönecek olursak; Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.