Monografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monografi ne demek? Monografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monografi kelimesi. Peki monografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monografi nedir, monografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MONOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Monografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme

