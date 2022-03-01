Sodyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Sodyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Milan – Inter yarı final maçı canlı izle | Milan – Inter maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiABD ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağıAlçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrabzonspor 2 – 0 Antalyaspor | Maç SonucuMonografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Süper Loto sonuçları 1 Mart Salı | 01.03.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıHDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldıBir Zamanlar Çukurova setinde ortalık karıştı! Başrol oyuncuları Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol birbirlerinin üzerine yürüdü, boğaz boğaza geldi!Kesimci (Saraciye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Monografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monografi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Monografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Monografi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Monografi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Monografi ne demek, TDK'ya göre Monografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monografi ne demek? Monografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monografi kelimesi. Peki monografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monografi nedir, monografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MONOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Monografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT