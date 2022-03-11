Monolog ne demek, TDK'ya göre Monolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Konveyör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSeeing the ex-spouse in a dreamBoğma Rakı ne demek, TDK'ya göre Boğma Rakı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seeing your lover dies in a dreamLocking the doors in a dreamLiman Pompa ve Tank Saha Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÇıkı ne demek, TDK'ya göre Çıkı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Peeing blood in a dreamSeeing that your baby is talking in a dream
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Monolog ne demek, TDK'ya göre Monolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monolog ne demek, TDK'ya göre Monolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Monolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Monolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Monolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Monolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Monolog ne demek, TDK'ya göre Monolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monolog ne demek? Monolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monolog kelimesi. Peki monolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monolog nedir, monolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MONOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Monolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma
- Bir kişinin dinleyicilere anlattığı, genellikle güldüren olay
- Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimsenin yaptığı konuşma

MONOLOG CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sünnet çocuklarını eğlendiren orta oyunu fasılları arasında tuhaf monologlar söyleyerek cemaati eğlendirir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT