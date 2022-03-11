Monolog ne demek, TDK'ya göre Monolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Monolog ne demek? Monolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi monolog kelimesi. Peki monolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre monolog nedir, monolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MONOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Monolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Monolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre monolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma

- Bir kişinin dinleyicilere anlattığı, genellikle güldüren olay

- Çevresindekilere fırsat vermeden bir kimsenin yaptığı konuşma



MONOLOG CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sünnet çocuklarını eğlendiren orta oyunu fasılları arasında tuhaf monologlar söyleyerek cemaati eğlendirir.

