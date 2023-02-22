Monsuru Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monsuru Bashiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Monsuru Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Monsuru Bashiru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.