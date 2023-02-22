Monsuru Bashiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monsuru Bashiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Monsuru Bashiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Monsuru Bashiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Monsuru Bashiru 2 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Monsuru Olawale Bashiru şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Monsuru Bashiru Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Monsuru Bashiru, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Monsuru Bashiru'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Monsuru Bashiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Monsuru Bashiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında MFM FC
1 Temmuz 2018 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2020 yılında Kwara United
30 Ağustos 2022 yılında Remo Stars FC
Monsuru Bashiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Monsuru Bashiru şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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