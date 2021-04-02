Montajcı (Kurgucu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montajcı Maaşları, İş İlanları

Montajcı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Montajcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montajcı televizyon kanalında yayınlanacak görüntüleri kendisinden istenilen şekilde montajlayan kişidir.

Montajcı (Kurgucu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montajcı (Kurgucu) Maaşları

Montajcı (Kurgucu) maaşı ortalama aylık 4300 - TL'dir. En düşük Montajcı (Kurgucu) maaşı 3900 -TL, En yüksek ise 4700 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Montajcı (Kurgucu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Montajcı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri meslek grubundadır.

Montajcı (Kurgucu) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Montajcı (Kurgucu) mesleğinin meslek kodu 3521.21 olarak belirlenmiştir

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