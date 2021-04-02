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Montajcı (Kurgucu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montajcı Maaşları, İş İlanları

Montajcı Televizyon kanalında yayınlanacak görüntüleri kendisinden istenilen şekilde montajlayan kişidir. Montajcı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Montajcı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Montajcı (Kurgucu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montajcı Maaşları, İş İlanları

Montajcı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Montajcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Montajcı televizyon kanalında yayınlanacak görüntüleri kendisinden istenilen şekilde montajlayan kişidir.

Montajcı (Kurgucu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Montajcı (Kurgucu) Maaşları

Montajcı (Kurgucu) maaşı ortalama aylık 4300 - TL'dir. En düşük Montajcı (Kurgucu) maaşı 3900 -TL, En yüksek ise 4700 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Montajcı (Kurgucu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Montajcı İş İlanları İçin Tıklayın

Montajcı  Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri meslek grubundadır.

Montajcı (Kurgucu) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Montajcı (Kurgucu) mesleğinin meslek kodu 3521.21 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Montajcı (Kurgucu) maaşlarına ek sizlerde Montajcı (Kurgucu) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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