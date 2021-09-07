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  3. Moody's'ten Türkiye ile önemli tahmin: 2 katına yükselecek

Moody's'ten Türkiye ile önemli tahmin: 2 katına yükselecek

Moody’s kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ile ilgili yaptığı tahminde toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığı payının gelecek 5 yıl içerisinde en az iki katına yükselmesini beklediklerini belirtti

Moody's'ten Türkiye ile önemli tahmin: 2 katına yükselecek

Moody’s'in açıklamasında Türkiye’de 2020 yılının sonu itibarıyla katılım bankacılığının payı toplam bankacılık varlıkları içerisinde yüzde 7,1lik bir dilime yükseldiği, 2019 sonunda yüzde 5,8 seviyesinde olduğu söylendi.

5 YIL İÇERİSİNDE EN AZ 2 KATI BİR YÜKSELİŞ

Yapılan açıklamada destekleyici hükümet politikaları ve yapılan düzenlemelerin katılım bankacılığının büyümesinde etkili olduğuna dikkat çekildi. Katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının Türkiye’de önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az iki katı bir yükseliş göstereceği bekleniyor.

Moody’s yaptığı açıklamada toplam bankacılık varlıkları içerisinde, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerin katılım bankacılığının yüzde 45lik dilimini oluşturduğunu belirtirken, Türkiye’yi büyüme potansiyeli yüksek ülkeler arasında gösterdi.

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