Moratoryum ne demek, TDK'ya göre Moratoryum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Moratoryum ne demek? Moratoryum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi moratoryum kelimesi. Peki moratoryum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre moratoryum nedir, moratoryum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MORATORYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Moratoryum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Moratoryum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre moratoryum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erteletim



MORATORYUM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- moratoryuma gitmek

