Mordomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mordomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mordomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mordomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mordomo 8 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Osório Mordomo Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mordomo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mordomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mordomo'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mordomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mordomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente A17

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Mordomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mordomo şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.