Morenikeji Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morenikeji Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morenikeji Akanbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Morenikeji Akanbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Morenikeji Akanbi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Morenikeji Akanbi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Morenikeji Akanbi'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Morenikeji Akanbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Morenikeji Akanbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
Morenikeji Akanbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Morenikeji Akanbi şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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