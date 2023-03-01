Morgan Feeney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Feeney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Feeney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Morgan Feeney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Morgan Feeney 8 Şubat 1999 tarihinde Bootle şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Morgan Feeney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Morgan Feeney, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Morgan Feeney'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Morgan Feeney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/morganfeeney5/
Morgan Feeney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Morgan Feeney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Everton U18
1 Temmuz 2016 yılında Everton U23
31 Ocak 2020 yılında Tranmere Rovers
4 Şubat 2020 yılında Everton U23
21 Ağustos 2020 yılında Sunderland
20 Ocak 2021 yılında Carlisle United
Morgan Feeney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Morgan Feeney şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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