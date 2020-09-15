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Moria kampında yaşanan yangın felaketi ile ilgili 5 mülteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın Midilli adasında 13 bin kişinin yaşadığı Moria mülteci kampında çıkan yangınla ilgili Yunan polisi tarafından yürüttülen operasyonda olayla bir bağlantısı olduğunu düşünülen 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Moria kampında yaşanan yangın felaketi ile ilgili 5 mülteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın Midilli adasında 13 bin kişinin yaşadığı Moria mülteci kampında çıkan yangınla ilgili Yunan polisi tarafından 5 şüpheli mülteci gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan polisi, Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangınla ilgili 5 mülteciyi gözaltına aldı. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bir kişinin halen arandığını, gözaltına alınan şüphelilerin Afganistan kökenli olduğunu ve iltica başvurularının kabul edilmediğini söyledi.

Moria kampında yaşanan yangın felaketi ile ilgili 5 mülteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı olan Moria'da geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası binlerce kişi sokakta kalmıştı.

Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bine yakın mülteci yaşıyordu. Yangının ardından Almanya, 10 Avrupa ülkesinin Moria'da yaşayan refakatçisi olmayan 400 çocuğu almayı kabul ettiğini duyurmuştu. Almanya'dan bugün yapılan açıklamada, zor durumdaki mültecilerden bin 500'ünün daha Almanya tarafından kabul edileceği belirtildi.



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