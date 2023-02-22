Morice Chukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morice Chukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morice Chukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Morice Chukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Morice Chukwu {dogum-tarihi} tarihinde Ebonyi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Morice Chukwu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Morice Chukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Morice Chukwu'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Morice Chukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Morice Chukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Go Round FC
18 Eylül 2019 yılında Akwa United
1 Mayıs 2021 yılında Rivers United
Morice Chukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Morice Chukwu şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Morice Chukwu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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