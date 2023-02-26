Mornah Abass Saddat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mornah Abass Saddat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mornah Abass Saddat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mornah Abass Saddat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mornah Abass Saddat 9 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mornah Abass Saddat Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mornah Abass Saddat'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mornah Abass Saddat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mornah Abass Saddat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mornah Abass Saddat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mornah Abass Saddat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Mornah Abass Saddat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mornah Abass Saddat şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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