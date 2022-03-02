Mors Alfabesi ne demek, TDK'ya göre Mors Alfabesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mors alfabesi ne demek? Mors alfabesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Mors alfabesi kelimesi. Peki Mors alfabesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mors alfabesi nedir, Mors alfabesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MORS ALFABESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mors alfabesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Mors alfabesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Telgrafçılıkta kullanılan, nokta ve çizgilerden oluşan alfabe

