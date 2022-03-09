Fetullah Gülen öldü haberi dünyayı salladı! "Efor taşıyamayacak kadar hastayım" demişti! Pelsinvanya'da ne dönüyor? Haber başlıkları neden kaldırıldı? FETÖ öldü mü?Sulama Sistemleri Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMorto ne demek, TDK'ya göre Morto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ripped off shoes in a dreamÇelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıNörotik Kişilik ne demek, TDK'ya göre Nörotik Kişilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Collapsed wall in a dreamKepenk Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPanel Köprü ne demek, TDK'ya göre Panel Köprü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seeing green pepper in a dream
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Morto ne demek, TDK'ya göre Morto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Morto ne demek, TDK'ya göre Morto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Morto kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Morto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Morto nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Morto kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Morto ne demek, TDK'ya göre Morto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Morto ne demek? Morto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi morto kelimesi. Peki morto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre morto nedir, morto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MORTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Morto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Morto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre morto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölü

MORTO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mortoyu çekmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT