Morto ne demek, TDK'ya göre Morto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Morto ne demek? Morto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi morto kelimesi. Peki morto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre morto nedir, morto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MORTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Morto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Morto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre morto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölü



MORTO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mortoyu çekmek

