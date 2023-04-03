Mory Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mory Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mory Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mory Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mory Cisse {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mory Cisse Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına - tarihinde katılmıştır. Mory Cisse'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mory Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mory Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mory Cisse şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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