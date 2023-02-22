Moses Achare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Achare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Achare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Achare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Achare 28 Şubat 2001 tarihinde Akamkpa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Moses Effiong Achare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Achare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moses Achare, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Achare'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moses Achare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Achare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Plateau United

15 Ağustos 2021 yılında Dakkada FC

30 Eylül 2021 yılında Enugu Rangers

1 Eylül 2022 yılında Akwa United

Moses Achare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Achare şuan Akwa United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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