Moses Adikwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Adikwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Adikwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moses Adikwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moses Adikwu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moses Adikwu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moses Adikwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Adikwu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moses Adikwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moses Adikwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Plateau United
Moses Adikwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moses Adikwu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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