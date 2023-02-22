Moses Odubajo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Odubajo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moses Odubajo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moses Odubajo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moses Odubajo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Odubajo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moses Odubajo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Odubajo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Odubajo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moses Odubajo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moses Odubajo 28 Temmuz 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Moses Adeshina Ayoola Junior Odubajo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moses Odubajo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Moses Odubajo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Odubajo'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moses Odubajo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moses Odubajo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Moses Odubajo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moses Odubajo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2010 yılında St. Albans City

8 Kasım 2010 yılında Leyton U18

1 Temmuz 2011 yılında Leyton Orient

13 Ocak 2012 yılında Sutton Utd

11 Şubat 2012 yılında Leyton Orient

25 Şubat 2012 yılında Bishop's St.

26 Mart 2012 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2014 yılında Brentford

7 Ağustos 2015 yılında Hull

7 Ağustos 2018 yılında Brentford

11 Temmuz 2019 yılında Sheff Wed

30 Temmuz 2021 yılında QPR

8 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Moses Odubajo kimdir

Moses Odubajo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moses Odubajo şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Millwall FC, Leyton Orient

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Moses Odubajo nereli

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