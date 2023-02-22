Moses Onome Omoduemuke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Onome Omoduemuke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Onome Omoduemuke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moses Onome Omoduemuke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moses Onome Omoduemuke 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moses Onome Omoduemuke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moses Onome Omoduemuke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Moses Onome Omoduemuke'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moses Onome Omoduemuke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moses Onome Omoduemuke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2021 yılında Rivers United
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
17 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Moses Onome Omoduemuke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moses Onome Omoduemuke şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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