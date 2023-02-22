Moses Tsehuan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moses Tsehuan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moses Tsehuan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moses Tsehuan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moses Tsehuan 14 Haziran 1994 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moses Tsehuan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moses Tsehuan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Moses Tsehuan'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moses Tsehuan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moses Tsehuan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Desert Stars
31 Ekim 2019 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
20 Ocak 2021 yılında Lobi Stars
Moses Tsehuan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moses Tsehuan şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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