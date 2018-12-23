Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde devam eden "Muratpaşa'da Sanat Var" konserlerinde 3'üncü hafta "sihirli flüt" olarak adlandırılan Şefika Kutluer ve şef Jeremy Walker yönetimindeki Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası konseriyle tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının "Sultan" lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla hizmete açtığı ve sanatçının adını taşıyan Kütür Merkezi'nde devam eden "Muratpaşa'da Sanat Var" konserlerinde 3'üncü hafta sona erdi.

Haftanın son konserinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Şefika Kutluer Festivali kapsamında dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Muratpaşa'da sahne aldı. "Sihirli flüt" unvanıyla anılan sanatçıya "Doğu Batı ile Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festival konserinde şef Jeremy Walker yönetimindeki Moskova Devlet Tchaikovsky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası eşlik etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la birlikte çok sayıda sanatseverin ilgiyle takip ettiği konserde klasik müzikten tangoya çeşitli eserler seslendirildi.