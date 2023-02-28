Mostafa İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mostafa İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mostafa İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mostafa İbrahim 20 Nisan 2000 tarihinde El Hamool şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da مصطفي ابراهيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mostafa İbrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mostafa İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mostafa İbrahim'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mostafa İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mostafa İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mostafa İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mostafa İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ittihad

27 Ocak 2022 yılında Zed FC

30 Haziran 2022 yılında El Ittihad

Mostafa İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mostafa İbrahim şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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