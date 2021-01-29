Zamalek'ten yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığı belirtildi

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Mısır kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mohamed’in 1,5 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da istediğini alacağına ikna oldu çünkü hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir takım olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.

Mostafa Mohamed'in eşi de sosyal medya hesabında "Sonunda" ifadesiyle bir paylaşımda bulundu.