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Mostafa Mohamed sahadaki fırsatçılığını gerçek hayatta da konşuturdu! Kendi sınavına başkasını sokmuş!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in öğrencisi olduğu eğitim enstitüsünde bir sınava kendisinin yerine arkadaşını soktuğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mostafa Mohamed sahadaki fırsatçılığını gerçek hayatta da konşuturdu! Kendi sınavına başkasını sokmuş!

Galatasaray'da performansıyla zaman zaman eleştirilen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ilginç bir haberle gündeme geldi. Şu anda Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımına giden Mostafa, eğitim gördüğü bir enstitüde fırsatçılık yaptı. Mısır basınında çıkan haberlere göre yıldız futbolcu kendisinin girmesi gereken bir sınava yakın bir arkadaşını soktu. Gerçek ortaya çıkınca ise soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Abu El Nomros'taki enstitüde yaşandığı öne sürülen olayda, yıldız golcü Mostafa’nın öğrenci olduğu kurumda kendi yerine bir arkadaşını sınava soktuğu öğrenildi. Milli takımda olması nedeniyle yıl ortası gerçekleşen sınava giremediği öğrenilen golcü futbolcunun yerine arkadaşı olduğu belirtilen bir kişinin girdiği tespit edildi. Olayın öğrenilmesinin ardından sınava giren kişi gözaltına alındı.

Mostafa Mohamed sahadaki fırsatçılığını gerçek hayatta da sergiledi! Kendi sınavına başkasını sokmuş!

SON 16 TURUNA ÇIKACAK

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edilirken turnuva nedeniyle milli takımda olan futbolcu, takımıyla birlikte yarın son 16 turunda mücadele edecek. Mısır son 16 turunda Fildişi Sahilleri ile karşı karşıya gelecek. Mısır'ın mağlup olması durumunda Mostafa Mohamed İstanbul'a dönerek takıma katılacak.

Mostafa Mohamed sahadaki fırsatçılığını gerçek hayatta da sergiledi! Kendi sınavına başkasını sokmuş!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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