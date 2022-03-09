Mösyö ne demek, TDK'ya göre Mösyö kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mösyö ne demek? Mösyö TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mösyö kelimesi. Peki mösyö ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mösyö nedir, mösyö kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÖSYÖ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mösyö kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mösyö kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mösyö kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkeklere verilen bir unvan

- Bay

