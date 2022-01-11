Motivasyon ne demek, TDK'ya göre Motivasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Motivasyon ne demek? Motivasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi motivasyon kelimesi. Peki motivasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre motivasyon nedir, motivasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MOTİVASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Motivasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Motivasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre motivasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İsteklendirme

- Güdüleme

