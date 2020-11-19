Motorine gelen komik indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı

Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 32 kuruşluk indirim ardından motorine de indirim gelmesi bekleniyordu. Bu indirim beklentisi gerçek oldu ancak gelen indirimin tutarı şaşkınlıkla karşılandı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada," 20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 2 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



20/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 2 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak ? (@trepgis) November 19, 2020

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI GÜLDÜRDÜ

Söz konusu indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı. İşte gelen yorumlardan bazıları: