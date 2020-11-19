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  3. Motorine gelen komik indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı

Motorine gelen komik indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.

Motorine gelen komik indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı

Geçtiğimiz günlerde benzine gelen 32 kuruşluk indirim ardından motorine de indirim gelmesi bekleniyordu. Bu indirim beklentisi gerçek oldu ancak gelen indirimin tutarı şaşkınlıkla karşılandı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada," 20/11/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 2 KRŞ/LT  pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

VATANDAŞLARIN YORUMLARI GÜLDÜRDÜ

Söz konusu indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Motorine gelen komik indirim vatandaşlar tarafından tiye alındı

Tayfun Altuntaş
Editör


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