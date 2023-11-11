Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda

Brent petrolün düşmesi motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Sektör kaynakları hafta başı yani 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,50 TL indirim geleceğini söylüyor.

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Araç sahipleri dikkat! Motorine yeni indirim yolda

Son bir haftada Brent petrol fiyatları, 87 dolardan 81,43 dolara kadar gerileyerek düşüşe geçti. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hafta başında itibaren motorinde indirim bekleniyor.

Bu da özellikle mazotlu araç sahiplerini olumlu bir şekilde etkileyecek.

Litre fiyatı 1,5 TL düşecek!

Motorindeki indirim miktarı litre başına yaklaşık 1,5 TL olacak.

İndirim sonrasında, motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre başına ortalama 36-37 TL aralığına gerileyecek.

Yapılacak indirimle birlikte azda olsa sürücülere yakıt masraflarında bir rahatlama sağlayacak.

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