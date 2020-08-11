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  3. Motorinin ardından benzine de zam geliyor!

Motorinin ardından benzine de zam geliyor!

Motorine gelen 16 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzinin litre fiyatına 23 kuruşluk zam bekleniyor.

Dolar kurunda ve brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. 7 Ağustos Cuma günü motorinin litre fiyatına yapılan 16 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan şu anda benzinin litresi  İstanbul’da 6.39 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.45 TL’den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. 

Sürücüleri üzen haber: Motorine büyük zam geldiSürücüleri üzen haber: Motorine büyük zam geldi

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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