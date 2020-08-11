Motorinin ardından benzine de zam geliyor!

Dolar kurunda ve brent petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. 7 Ağustos Cuma günü motorinin litre fiyatına yapılan 16 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan şu anda benzinin litresi İstanbul’da 6.39 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.45 TL’den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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