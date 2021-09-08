Son dakika | İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle çarpıştıNiran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Nusaybin’de iki köy karantinada! Vakalar artıştaResmi Gazete'de yayımlandı: Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı!Hüsamettin Topuzoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Aman kaçırma! İndirimli ürünler ŞOK'taŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'taMotosiklet 500 metre savruldu! 2 ölüTBF eski asbaşkanı Hüsamettin Topuzoğlu hayatını kaybetti!ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'ta
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Motosiklet 500 metre savruldu! 2 ölü

Motosiklet 500 metre savruldu! 2 ölü

İstanbul'da Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet bariyerlere çarptı, motor 500 metre ileriye sürüklenirken 2 kişi yola savrularak hayatını kaybetti.

Motosiklet 500 metre savruldu! 2 ölü

Kaza, saat 02.00’de Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde yaşandı. Üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, iddialara göre yolda makas atarak ilerlerken önce bariyerlere sonrasında elektrik direğine çarparak durabildi.

Motosiklet 500 metre savruldu! 2 ölü

500 METRE SAVRULDU

Bariyerlere çarpan motosiklet 500 metre ileri sürüklendi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bu olan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez henüz olay anında yaşamını yitirdi. Korkunç kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis intikal etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.Yol kazadan dolayı bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay yerine gelen İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri ambulanslarla Adli Tıp Morguna gönderildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT