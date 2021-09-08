Motosiklet 500 metre savruldu! 2 ölü

Kaza, saat 02.00’de Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde yaşandı. Üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, iddialara göre yolda makas atarak ilerlerken önce bariyerlere sonrasında elektrik direğine çarparak durabildi.

500 METRE SAVRULDU

Bariyerlere çarpan motosiklet 500 metre ileri sürüklendi. Kaza sırasında motosiklet üzerinde bu olan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez henüz olay anında yaşamını yitirdi. Korkunç kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis intikal etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.Yol kazadan dolayı bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Olay yerine gelen İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri ambulanslarla Adli Tıp Morguna gönderildi.