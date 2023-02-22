Mouhamadou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhamadou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhamadou Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mouhamadou Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mouhamadou Cisse 31 Mart 1998 tarihinde Thiaroye-sur-Mer şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mouhamadou Lamine Cissé şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mouhamadou Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mouhamadou Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mouhamadou Cisse'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mouhamadou Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mouhamadou Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Côte Bleue
15 Eylül 2022 yılında Proodeftiki
Mouhamadou Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mouhamadou Cisse şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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