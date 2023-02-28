Mouhamed Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhamed Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhamed Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouhamed Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouhamed Diop 30 Eylül 2000 tarihinde Thiaroye şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouhamed Diop Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Mouhamed Diop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mouhamed Diop'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mouhamed Diop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amet_diop10/

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Mouhamed Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouhamed Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mouhamed Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouhamed Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2021 yılında Kocaelispor

25 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2023 yılında Kocaelispor

Mouhamed Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouhamed Diop şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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