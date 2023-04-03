Mouhamed Dosso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouhamed Dosso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouhamed Dosso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mouhamed Dosso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mouhamed Dosso 6 Şubat 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mouhamed Dosso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Mouhamed Dosso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mouhamed Dosso'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mouhamed Dosso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mouhamed Dosso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında EA Guingamp B
14 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Mouhamed Dosso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mouhamed Dosso şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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