Moussa Soumah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Soumah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moussa Soumah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moussa Soumah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moussa Soumah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Soumah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moussa Soumah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moussa Soumah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moussa Soumah 31 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gine uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moussa Soumah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Moussa Soumah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Moussa Soumah'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moussa Soumahboyu ve yaşı kaç

Moussa Soumah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moussa Soumah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Bielefeld U17

1 Ocak 2023 yılında B. Dortmund U19

Moussa Soumah kimdir

Moussa Soumah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moussa Soumah şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Melle 03 (-2022), Arminia Bielefeld (2022-12/2022), Borussia Dortmund (01/2023-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moussa Soumah nereli

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