Moussa Sow, Ümraniyespor'da!

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Moussa Sow'u transfer etti. Ümraniyespor, flaş transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. İşte o paylaşım:

RESMEN ÜMRANİYESPOR'DA

İşte Sow'un imza töreninden görüntüler:

2012-2017 yılları arasında 5 yıl boyunca sarı lacivertli kulübün kadrosunda bulunan Sow, Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.