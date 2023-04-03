Moutanabi Bodiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moutanabi Bodiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moutanabi Bodiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moutanabi Bodiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moutanabi Bodiang 14 Mart 2003 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moutanabi Bodiang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Moutanabi Bodiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına - tarihinde katılmıştır. Moutanabi Bodiang'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moutanabi Bodiang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/m.bodiang/

Haberin Devamı

Moutanabi Bodiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moutanabi Bodiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Moutanabi Bodiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moutanabi Bodiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2022 yılında Paris SG

27 Ağustos 2022 yılında Le Puy Foot

28 Ocak 2023 yılında Paris SG

Moutanabi Bodiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moutanabi Bodiang şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Paris FC (2010-2017), Paris Saint-Germain (2017-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.