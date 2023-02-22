Moyi Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moyi Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moyi Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moyi Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moyi Hassan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moyi Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Moyi Hassan'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moyi Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moyi Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moyi Hassan şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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