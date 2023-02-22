Moyi Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moyi Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Moyi Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moyi Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.